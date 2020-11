Võtke teadmiseks: Eesti on parem maa kui USA. Nii on!

Teadagi, maailmas leidub hirmus palju edetabeleid, kus riigid on reastatud selle järgi, kuidas neil mingis valdkonnas läheb, justkui oleks iga riik üksik saar keset ookeani, ühendamata muu maailmaga.

Niiviisi loodav pilt on paraku vildakas ja väär.

«Üha suureneva üleilmastumise ajastul, mil iga riik ükskõik kus maailma nurgas on teiste riikidega seotud ning teistest ka sõltuv, pole sellistel edetabelitel mõtet,» väidab sõltumatu poliitikanõustaja inglane Simon Anholt usutluses Arterile. «See, mida üks või teine riik teeb, mõjutab varem või hiljem ka ülejäänud riike.»

Sedasi otsustaski ta lõppeva kümnendi keskel koostada indeksi, mis vaatleb riike osana suurest süsteemist. Anholti sõnul on tema indeks nagu maailma arveraamat, mis näitab, kui palju panustab iga riik, arvestades selle majanduse suurust, inimkonna üldisesse heaolusse.

Simon Anholt, Eesti oli teie esimeses heade riikide pingereas 39., seejärel tõusis 28. kohale ning siis koguni 14ndaks. Värskes edetabelis on Eesti 19. On see nüüd tagasiminek pärast pikka edasiminekut?