Aja auk. Reaalsuse sära ise ehk Roland Barthes 105

Ta suri kuu aega pärast autoõnnetust, 26. märtsil 1980, olles 64-aastane. Tal oli töös just esimese romaani kirjutamine. Varem oli teda ikka tuntud kui mõjukat ja elegantset kriitikut, semiootikut, filosoofi jms, kelle suust või siis suletõmbest oli jäänud kõlama kasvõi selline radikaalne väljend nagu «autori surm» – mis ei tähendanud küll, et autor oleks füüsiliselt surnud (ehkki sageli on ta sedagi), vaid et autor ei ole midagi nii suuretähelist ja suveräänset, kui oli armastatud mõelda. «Autori surm» sünkroniseerub sellisegi asjaoluga, et Barthes'ile pakkusid suurimat huvi kirjanduslikud ääremaad, kasvõi nende va suurte kirjanike marginaalsemad tekstid; kohad, mis ei olnud autorite jumaldamise ja ühekülgsete tõlgendamiste saapajälgedega veel lootusetult läbi tammutud.