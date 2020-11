Nädala plaat. Hääl kui instrument, instrument kui hääl

Anett on tegutsenud indie-pop-folkbändi Wilhelm solistina, alates 2016. aastast on ta pühendunud soolokarjäärile. FOTO: Getter Kuusmaa

Praegune popsoul on iseenesest vägagi kuulajasõbralik žanr, mis võimaldab oma ökonoomselt konstruktsioonilt igati mõnusaid ära- ja iseolemise hetki. Jääb üle vaid pisut imestada, et kohalikku muusikasse jõudis see alles võrdlemisi hiljuti Rita Ray vahendusel. Tänavusel «Eesti laulul» finaali jõudnud Anett järgib põhimõtteliselt sama valemit. Anett on tegutsenud indie-pop-folkbändi Wilhelm solistina, alates 2016. aastast on pühendunud soolokarjäärile. Mullu mais ilmus tema debüüt-EP «All Over Again».