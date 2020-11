20 aastat Eesti suurimaid kergejõustikuvõistlusi ja rahvaspordiüritusi korraldanud Mati Lilliallik on koroonaviiruse leviku ajal oma meeskonnaga vaikselt uusi ja esmapilgul ehk väga hulle ideid nuputanud.

2006. kuni 2012. aastani toimunud Bigbank Kuldliiga nime kandnud kergejõustikusari oli siinsetele kergejõustiklastele ja ala fännidele tõeline maiuspala. Sportlastel oli võimalik võita kopsakas auhinnaraha, fännid nägid Maarjamaal võistlemas maailmatasemel tähti. 2010. aastal Kuldliiga peauhinna 300 000 krooni (ligi 20 000 eurot) võitnud kõrgushüppaja Anna Iljuštšenko teatas seepeale, et saab viimaks ühikast ära kolida.

Osa kergejõustikufänne sooviks täna näha põnevaid linnavõistlusi nagu neid maailmas korraldatud on. Tegelikult on ka siinsamas Eestis väga kõrgetasemelisi linnavõistlusi juba toimunud. 2013. aastal Sillamäe kesklinnas peetud kõrgushüppegalal üritas Bogdan Bondarenko püstitada maailmarekordit. Sillamäe võistlusel on Anna Iljuštšenko alistanud olümpiavõitja ja maailmameistri Tia Hellebauti!