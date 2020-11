Platvormid on näiliselt täiuslikud turud. Amazon pakub enam kui 120 miljonit toodet; ka kõige suuremad ostukeskused ja kaubandusketid ei saa sellele ligilähedalegi. Samas on kõik suured platvormid üles ehitatud klikipõhisele loogikale: mida enam klikke, seda kallimalt saab klikke suunavaid tegevusi müüa.

Seetõttu on platvormidel suurepärane võimalus pakkumist ja nõudlust suunata. Just seda Euroopa Komisjon Amazonile ja Google’ile ette heidabki: nendel platvormidel ei valitse vaba konkurents, vaid platvormide sissetulekuid suurendav konkurents. Ja enamgi veel, iga klikk on potentsiaalne info tuleviku tarbimisvalikuid silmas pidades – ja uus võimalus suunata platvormil toimuvat tegevust niimoodi, et platvorm sellest kõige enam kasu lõikaks.

Kui peame silmas seda, et näiteks Google’i globaalne turuosa internetiotsingutest on üle 90 protsendi, siis annab see aimu sellest, kui tähelepanuväärse nähtusega meil tegemist on. Platvormide seesugune käitumismuster meenutab üha enam feodaalkorda. Ettevõtted, kes soovivad nt Amazoni või Google’i otsingutes esilehele mahtuda, sarnanevad vasallidega: reklaami eest peate maksma ka siis, kui teie toode on kõige populaarsem või kasutajate poolt hinnatud. Samamoodi on tarbijad otsekui sunnismaiselt kinnitatud megaplatvormide külge, kuna muid võimalusi sama hästi kui ei ole.