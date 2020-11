Juurikas. Muusikakriitiku tuleproov

Žürii esimees, rahvusvaheliselt tuntud helilooja Mati Noodivõti tammus akna all ja vaatas tänavale, kus sebisid tallinlased, kellel polnud õrna aimugi sellest, kui kauneid laule on heliloojad «Eesti laulule» tänavu toonud. Peaprodutsent Teele Kiirendi ja raadiohääl Alari Tempovend lösutasid diivanil ning ootasid, millal Kuivik kirjutamise lõpetab, et siis üheskoos õhtust sööma minna. Ruumis viibis ka kuulus toitumisnõustaja Eerik Staarvars, kes kõneles mesiselt:

«Me kõik tahame praegu süüa. Kell on viie peal, me kõik oleme väsinud, meie veresuhkur on madal. Kuid see pole veel tõeline söögiisu. Tõeline hundi­isu, kui sulle näib, et võiksid oma vanaema jalad maha lõigata, ära praadida ja nahka panna, tekib siis, kui oled hommikust peale koosolekul istunud. Samuti tähendab palju inimese mõttelaad. Ütleme, et sa viibid koolitusel või konverentsil – siis ei tohi iial midagi tarka mõtelda. Pea tuleb mõtetest täiesti tühjaks teha nagu reklaamiagentuuri ideede kaust. Ükskord Tallinn Music Weeki vestlusringil sulgesin silmad, kujutlesin põrsast mädarõikaga ja sain söögiisust hüsteerika. Noh, ja kui lõpuks koju jõuate, siis on vaja, et köögist tuleks sellist lõhna, nagu umbes...»