Igapäevane lahing surelikkuse vastu

20. sajandi üks olulisemaid teoseid on nüüd eesti keeles olemas. Enam kui pool sajandit hiljem, kui oleks võinud, aga siiski. Joseph Helleri meistriteos «Nõks-22» on Teise maailmasõja teises pooles aset leidva painajaliku ja haarava teekonna kroonika.

Joseph Helleri romaanis «Nõks-22» segunevad peen huumor ja brutaalsed sõjakoledused unikaalses kombinatsioonis, mis oma sürreaalsuses vaheldumisi paitab ja kägistab lugejat ilma igasuguste hoiatusteta eesootavate üleminekute kohta. Kummaline ongi see, et just autori enda vahetutel ja isiklikel kogemustel põhinevatest sõjalugudest on kõige ajatumad ja mõjusamad need, mis ei sisalda tarbetut heroilist paatost, vaid halastavat ja samas halastamatut huumorit.