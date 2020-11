Romaan muusikast, koduvägivallast ja vaimsest tervisest

23-aastane Elis õpib muusika- ja teatriakadeemias laulmist ning saab töökoha mainekas barokkansamblis Concentus. Ta on õnne tipul, kuid näeb peagi, et muusikamaailma telgitagused on täis armukadedust, omavahelist võistlemist ja intriige. Noore andeka lauljana on ta eelkõige pinnuks silmas koori esilauljale Annele. Lisaks karjääri keerdkäikudele mõjutavad Elist kaks suhet: südamliku taanlase Eirikiga ning vägivaldse sõjaväelase Karliga. Elis peab tegema tööd iseendaga, et teha elus õiged valikud. Romaani kulgedes saab lugeja osa ühe püüdliku õpilase arengust andekaks tippmuusikuks ja ebakindla tütarlapse sirgumisest oma õnne eest võitlevaks naiseks.

Raamatu läbiv teema on muusika, mis heliseb Elise hinges, kui ta on õnnelik, ning vaikib tähendusrikkalt, kui naisel on raske. Kuna raamatu autor Annika Lõhmus on muusik, kelle peamine töökoht on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, on tema kirjeldused muusikamaailmast, ühe kollektiivi siseelust ning lauljakarjääri muredest ja rõõmudest igati veenvad. Ka on kasutusel sõnavara, mis asjasse pühendatuile äratundmisrõõmu pakub, muusikamaailmaga mitte kursis olevatele lugejatele aga takistuseks ei saa. Lisaks lugemiselamusele muusikast on autor muide kokku pannud playlist’i «Pooltoonid», mida on kõigil huvilistel võimalik Youtube’is või Spotifys kuulata.