Grigori Oster, просто супер!

Osteri leivanumber on eluterve absurd, mängulisus, paroodia ja huligaanne huumor. Nunnusid jäneseid, kes satuvad isekuse libedale teele, kust nad lastekirjaniku toetava tõrviku valgel jälle õigele teele suunatakse, ei esine. Oster ei kirjuta klassikalisi jutustusi ega viibuta näppu, vaid pöörab maailma pea peale ja näitab elu värske nurga alt. «Kahjulikud nõuanded» lisapealkirjaga «Vastikud nipid: raamat sõnakuulmatutele lastele. Sõnakuulelikele keelatud!» hüperboolitab just sellise huumoriga. Jonnakale lapsele, kes teeb kõik vastupidi, on kahjulik nõuanne parim nõuanne.