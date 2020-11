Kõige parem raamatu-müügibrošüür

Iga naise esinemine raamatus toimub omakorda kuues eripalgelises alajaotises, mis on iga kord kehtivate marketingi- või ka sotsiaalmeediareeglite järgi samaviisi järjestatud – või nii võib esmapilgul tunduda. Olgu need jaotised siinkohal toodud.

3. Argentina päritolu Itaalia lasteraamatute illustraatori Fabian Negrini kunstiteos, mida on raamatus 22 tükki. Kõik eri stiilis (op-art, ekspressionism, impressionism, hüperreaalsus, karikatuur jne) või žanris (õlimaal, akvarell, tušijoonistus, kollaaž, mosaiik jne), tõukudes parasjagu interpreteeritava kirjandusteose poeetikast, ajastust või retseptsioonist. Üle-eelmisel leheküljel tähtedest läbi piilunud tekstuur (silmad, huuled, seelikud) või värv saab nüüd tähenduse – see on naise portree.