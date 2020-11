Testiärimees igatseb tagasi pilvede kohale

See sobis Raul Rohtlale kenasti. Ta ei teadnud, et tõelised probleemid reisimisel on alles tulekul.

Sellal kui üks viimaseid Hongkongist lahkuvaid õhulaevu läbi pimeduse Euroopa poole kündis, surfas Rohtla esimese klassi mugavusi nautides tasuta internetis. Juba järgmisel päeval pidi ärimees Saksamaalt edasi sõitma Kreekasse, siis sealt korraks Züricisse ja siis lõpuks Eestisse. Siis aga murelik sõnum kodust: naine teavitas, et Kreeka olla pandud karantiini. Korraga polnud enam üldse kindel, mis Ateenas maandudes ees oodata võib. Tõsi, Saksamaal veel väga ei muretsetud ning ka külluslik First Class Terminal oma restoranilaudade, hotelli- ja vannitubadega ja sajakonna viski- ja veinisordiga varustatud baariga oli veel avatud. Rohtla jalutas harjunud kombel lendudevaheliseks ajaks sinna ning rõõmsad teenindajad tundsid ta ära, nagu ikka. Näod First Class Terminalis on samad nii töötajail kui ka sagedastel külalistel. Täpset numbrit ei avaldata, kuid eksklusiivsesse Hon Circle klubisse, kuhu kuulumine paneb lennufirmasid tegema kliendi heaks kõike peale taevast tähtede allatoomise, ei kuulu inimesi just väga palju. Rohtla, liige alates 2019 aastast, arvab, et temasuguseid on üle kogu maailma 2000 ja 3000 vahel.