Protest ajaloolise ebaõigluse vastu on ammendamatu konfliktiallikas ning just ja ainult konfliktiallikas. Lahendused tuleb ikkagi leiutada nüüd ja oleks hea, kui pilk vähemasti korraks selgineks ka olevikus ringi vaadates. Et praegustest ja tulevastest põlvedest ei saaks lepitusohver kunagise ebaõigluse heastamiseks. Sest ka see on ebaõiglus.