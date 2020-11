Peame lõpetama segregatsiooni ja looma ühtse Eesti kooli, kus õpivad lapsed, sõltumata kodusest keelest. Keeleõppe seisukohalt peab uuel süsteemil olema kolm sihti: esiteks peab iga põhikoolilõpetaja oskama eesti keelt sellisel tasemel, et see ei piira tema edasisi võimalusi hariduses, tööturul või aktiivse kodanikuna; teiseks võiksid Eesti õpilased põhikooli jooksul saada mitmes keeles õppimise kogemuse; kolmandaks ei tohi ükski põlvkond jääda koolireformi hammasrataste vahele, nii et halvasti korraldatud õppekeelesüsteemi tõttu kannatavad teadmised ja oskused.