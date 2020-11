Meie keel on õrn, ja meid on nimetatud keelehulludeks, kes sõgedalt palju keelega tegelevad. Nagu ema ja isa on eluandjad, nii on emakeel ja isamaa meile kultuuriline elupaik. Tundub, praegugi jätkub seesama, mis läbi ajaloo – olla võõrkeelsete läbikäiguhoov.