Vastavalt põhiseaduse paragrahvile 37 tuleb tagada, et «igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust». Riik peab tagama, et muu emakeelega õpilaste õpetajad valdavad eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodikat ja räägivad eesti keelt ilma aktsendita. Teise emakeelega õpilastel peab olema võimalik omandada üldharidust üks aasta kauem, kuna neil on üks mahukas õppeaine (eesti keel või emakeel) rohkem.