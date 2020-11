Bellingshausen seilab taas jäämägede vahele

Ekspeditsioonijaht Admiral Bellingshausen Antarktika ekspeditsioonil. Ekspeditsiooni juhi Tiit Pruuli sõnul on põhjapooluse reis lõunamandri reisist lühem, kuid seikluslikum, raskem ja ka odavam. FOTO: Antarktika 200

MTÜ Thetis Ekspeditsioonid ja meremuuseum korraldavad 2021. aastal laevaga Admiral Bellingshausen järgmise ekspeditsiooni, mille marsruut viib seekord põhjapoolsetele polaarmeredele. Ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli kinnitas, et eesmärk on saada kolmandaks purjelaevaks, mis läbib põhjapoolse veetee Kirdeväila ja Loodeväila sama suve jooksul. Varem on selle teekonna ühe hooajaga läbinud norralased alusega Corsair 31 UC ning venelased purjekaga Peeter I.