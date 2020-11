Minister riigi tagasopist

Et riigihalduse ministril on kaks kodu – Tallinnas ja Tsolgos –, see on Anneli Oti juures tähelepanuväärne fakt. Päriselt maal elades ja sealt pealinna sõites rullub tema ees lahti regionaalpoliitiliste probleemide galerii, mida ta nüüd ise lahendama saab asuda.

Teades, et Tsolgo poe tagant on kadunud joodikute sumin ja enamik külarahvast, sh tema ise käib tööl kodust kaugemal, pole karta, et Anneli Ott hakkaks jutlustama hiidtehase rajamise vajalikkusest Võrumaale. Ta teab, et maal on ennekõike tööjõu, mitte tööpuudus.

Ministri kodukülla viib küll asfalttee, kuid nii valimiskampaaniate ajal kui ka varem Võrumaa partnerluskogu juhtides on ta läbi sõitnud nii palju kilomeetreid augulisi kruusateid, et see elamus ilmselt meelest ei kao.