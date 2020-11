USA, aga ka teiste arenenud majanduste aktsiaturud on tõusuteel juba üheteistkümnendat aastat. Sellest tõusust on osa saanud need institutsionaalsed (professionaalsed) ja väikeinvestorid, kes pole turgudelt – eriti USA börsidelt – eemal olnud ja nii-öelda rahas istunud, on hoidnud oma aktsiapositsioone ka siis, kui turud on mõneks ajaks langenud, ning on suurte languste ajal ostnud.