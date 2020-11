Investori ABC: mis on jõuluvanaralli ja mis seda turgudel põhjustab?

Aasta lõppu ilmestab tavaliselt väike kauplemisaktiivsus, sest pühade tõttu osalevad turgudel ainult need kauplejad, kellel on väga vaja kaubelda.

Jõuluvanaralli põhjuste kohta on terve hulk hüpoteese. Mõni usub, et selle põhjustab üleüldine pühadeaegne optimism. Osa peab aastalõpuralli põhjuseks seda, investeerimisfondide juhtidel on vaja enne jõulupuhkusele minekut portfell korda saada.