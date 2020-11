Spordi lühiuudised

Tänak läheb Monzasse kindla mentaliteediga

Nädala pärast sõidetakse autoralli hooaja viimane MM-etapp Monzas. Valitsev maailmameister Ott Tänak (pildil) läheb starti mentaliteediga «kõik või mitte midagi». «Meeskonna seisukohalt läheme Monzasse eesmärgiga kaitsta mullust võistkondlikku meistritiitlit. Samas on meil väike võimalus ka sõitjate arvestuses. Kuna Monza on hooaja viimane võistlus, tuleb sinna minna eesmärgiga «kõik või mitte midagi»,» lausus Tänak. Hooaja viimase etapi eel on mõlemad MM-tiitlid lahtised. Sõitjate arvestuses juhib Toyota sõitja Elfyn Evans, kelle edu meeskonnakaaslase Sé​bastien Ogier’ ees on 14 punkti. Võimalused on olemas ka Hyundaidega kihutavatel Thierry Neuville’il ja Ott Tänakul, kuid nemad jäävad waleslasest maha juba vastavalt 24 ja 28 silmaga. Meeskondlikus arvestuses on Hyundai edu Toyota ees seitse silma.