Šabadi sõnul polnud ettevõtmine korraldatud kuidagi erakonna sunnil ega soovitusel. «Mu enda perekonnas oli olukord, kus üks inimene oli koroonaviirusega nakatunud ning väga raskes seisus, aga teine on maskivastane,» ütles Šabad ning lisas, et seetõttu tunneb ta muret ja kodaniku­kohust tuletada inimestele meelde, et maskist on kasu, ja seetõttu sai ka see üritus planeeritud.