Poola ja Ungari mängivad liikmesriikide kannatusega

Euroopa Parlamendis on otsustatud, et rahastamine seotakse väärtustega, mida esindab Euroopa Liit, ning seetõttu peavad riigid tagama õigussüsteemi vabaduse. Tegemist on meetmega, mis takistaks just Poolal ja Ungaril kaldumast sügavamale illiberalismi. Euroopa Liidule on lisaprobleem õigusriigi toimimises vaba meedia piiramine ning selleks on põhjust: Poola on meediavabaduse indeksis viimaste aastatega langenud 18. kohalt 62. kohale ning Ungari on 89. positsioonil.