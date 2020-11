Elo Mõttus-Leppik: Isamaa sõda

Seedri valulise reaktsiooni taga on Isamaa siseolukord. Parempoolsed pole avalikult kinnitanud soovi Isamaa tänastelt juhtidelt üle võtta, kuid kõik märgid viitavad plaanile korraldada kevadisel üldkogul erakonna­sisene võimupööre. Praegu võimu nautivad endised respublikaanid teavad, kui võimekas on Parempoolsete üks eestvedajaid Tõnis Kons, kes viis mängleva kergusega 2003. aastal Res Publica peaaegu nullist peaministriparteiks. Toona eelnes sellele uue erakonna ülesehitamise raske töö, seekord tahetakse see etapp vahele jätta. Kumb pool valida, vasardab tõenäoliselt üha tugevamini nii mõnegi Isamaa poliitiku peas, sest Parempoolsed tegutsevad vaikselt, kuid sihikindlalt. Joakim Heleniuse, Henrik Hololei ja Lavly Perlingu meelitamine endi hulka on vaid liikumise nähtav osa. Seeder on praeguste juhtidega sattunud olukorda, kus iga uus värvatud erakonna liige võib olla potentsiaalselt nende kukutaja. Praegu toetajaliikme staatuses Lavly Perling välistas Isamaa liikmeks saamise seni, kuni nad on koalitsioonis EKREga. Tõenäoliselt tuleb tal kevadel oma sõnu süüa, et üldkogul erakonnas otsustajate ringi pääseda.