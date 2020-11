Tagaselja on nende aadressil vahel aimatavad etteheited («tunneme sihukesi, tulevad ja mõtlevad, et kõik kohalikud on teadagi mille pealt riisutud, käivad siit korraks läbi ja aidaa» jms). Antakse justkui mõista, et «siinses soos pead sa lõpuni müttama ja siia maetud saama, sest see on sinu armas eesti soo, millestki muust unistamine on mõtteroim» jne. See on inimlik, aga mitte eriti kõrgetasemeline vaateviis. Võib-olla peaks neile, kes siinses avalikus elus oma vahetuse või kaks teinud, hoopis tänulik olema, sest mis sammu nad seda tehes ikkagi astusid?