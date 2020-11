Jaanus Riimets: miks rahvahääletusel mitte hääletada

Mina rahvahääletusel ei osale ja kutsun teisi ka mitte osalema. On ju vaba valik, kas pooldad abielu või ei poolda traditsioonilises mõttes. Nii on aga ainult esimesel pilgul. Meie armastatud vabariigis toimuvad protsessid, mis on vabariigile ja põhiseaduslikule korrale ohtlikud, ja rahvahääletus abielu teemal on sellise ohu üsna sümboolne väljendus. Selliste ettevõtmiste eesmärk on südametunnistus- ja usuvabaduse tõsine riivamine.

Palju on neil teemadel sõna võetud kristluse vaatekohast. Jumala riik ei ole aga sellest maailmast, meie kallis Eesti vabariik seevastu on. Tõeline Jumala riik ei ohusta kunagi maist riiki ja maine riik ei tohiks kunagi ka sekkuda Jumala riigi asjadesse. Muidugi mitte selles mõttes, et kristlased võiksid isekeskis olles rikkuda riigi seadusi, näiteks maksud maksmata jätta. Kaugel sellest. Kui Martin Luther teostas oma reformatsiooni, siis liitus temaga ka üks tegelane, kes kuulutas, et nüüd on suur vabadus ja riiki pole enam vaja ja makse ammugi maksta pole enam vaja. See tegelane tegi reformatsioonile rohkem kahju kui kogu suur ja võimas katoliku kirik ja seda toetavad valitsejad kokku.