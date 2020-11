Nüüd on käes aasta 1982, kaks noort meest, kirjandusteadlane ja tema abiline, on kogunud kokku kõik Šalamovi peidetud teosed, et neist viimane kogumik kokku panna. Kirjanik ise veedab oma viimaseid päevi sünges ja rõõmutus vanadekodus, kus tal käib külas seesama kirjandusteadlane, kes peab Šalamovit geeniuseks ja soovib tema pärandit jäädvustada. Nõnda püüabki kirjanik oma viimastel selgushetkedel, kui dementsus veel täielikult võimust pole võtnud, formuleerida lõplikke luuleridu.