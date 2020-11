Kultuur lühidalt

Semperi ja Ojasoo lavastus jõudis esietenduseni

Kevadel Peterburis esietenduma pidanud Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus «Julia» jõudis nüüd sügisel esietenduseni. «Meil oli väga ilus esietendus, kõik saalis olid püsti ja karjuti: «Braavo!» Nii et vist võib öelda, et läks hästi,» kommenteeris Peterburi Suures Draamateatris (BDT) toimud «Julia» vastuvõttu lavastaja ja kunstnik Ene-Liis Semper. Kui Eesti teatrites on korraga ainult üks esietendus, siis BDTs on neid mitu: «Julia» esietendus 24. ja 25. novembril. Semperi kinnitusel oli teine esietendus isegi võimsam kui esimene. «Kohalikud ütlesid, et sellist reaktsiooni pole varem olnud,» lausus Semper.