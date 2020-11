Tellijale

Hiljem, oma viimastes surmaeelsetes sõnades, kirjeldab ta peategelasele asju, mida inimese silmad kunagi näha ei saa: Orioni õla taga magneesiumileegis põlevaid ründelaevu ja C-kiirte helki Tanhauseri väravatel. 1981. aastal, kui see kirjutati, kõlas mõte, et keegi teine võib meie eest nähtamatuid asju näha, väga ulmeliselt. Praegu aga oleme jõudnud sellesse faasi, kus suurt osa meid ümbritsevast maailmast saavadki näha ainult meie mõõteriistad ja tõlgendada tehisintellekt.

Inimpilk ei suuda iialgi haarata kõigi maapealsete ja kosmosest vaatavate ilmaseire jaamade andmeid ega hetkeliselt paigutada neid tõlgendavasse algoritmi. Me ei suuda hoomata valkude järjestusi DNA-ahelas ega algosakeste koreograafiat. Need mõõtkavad ja taktsagedused jäävad kaugele teisele poole meie tajumispiire. Seetõttu võtavad inimese tehnoloogilised proteesid aina enam uut tüüpi eluvormi kuju. Hakkame märkama, et ei jaga eluruumi ainult biosfääri asukatega, vaid ka täiesti uue, alles sündiva ränipõhise eluvormiga.

Näitust sisse juhatavas keskses saalis on eksponeeritud Yunchul Kimi kolmeosaline «Kaskaad». Selle installatsiooni «Argose»-nimeline osa on päriselt töötav müüonidetektor, mis meenutab mingi mikroskoopilise eluvormi hiiglaslikku suurendust. Kõik Yunchul Kimi seadmed näevad välja, nagu oleks nad pärit Ernst Haeckeli atlasest «Kunstformen der Natur». Ei jää mingit kahtlust, kas «Argos» on elus.