Martin Helme: võitlus väärtuste üle on põhimõtteline

Küsimuses, mis väidetavalt ei muuda midagi ega ole tähtis kellelegi, on Eestis tekkinud põhimõtteline vastasseis. Piisab, kui vaadata, millise raevuga üritavad radikaalsed ühiskonna ümberkorraldajad rahvahääletust takistada, et mõista: kaalul on Eesti edasine käekäik.

Abielureferendumi teema jaotub võitluseks kolmel üliolulisel teljel. Esiteks, võitlus selle üle, kelle käes on Eestis võim. Põhiseaduse paragrahv 1 ütleb, et kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Paragrahv 56 täpsustab, et seda võimu teostatakse kahel võrdsel viisil: riigikogu valimiste ja rahvahääletuste kaudu. Rahvahääletust on taasiseseisvunud Eestis siiani korraldatud ainult kaks korda. Esimest korda sellesama põhiseaduse vastuvõtmiseks 1992. aastal ja teist korda 2003. aastal Euroopa Liitu astumiseks vajaliku muudatuse tegemiseks põhiseadusesse.