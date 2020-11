Liina Kersna: vaimse tervise teemad on elu ja surma küsimused

Vaimse tervise teemad on Eesti riigis selgelt alarahastatud. Samas kõik uuringud näitavad, et varajane vaimse tervise tugi on oluliselt odavam kui hilisem ravi ja tagajärgedega tegelemine. See väljendub selgelt nii depressiooni, enesevigastamise kui ka enesetappude arvudes, kirjutab riigikogu liige Liina Kersna (Reformierakond).