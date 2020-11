Afganistan on sel aastal järjekordsel teelahkmel: veebruaris sõlmitud USA-Talibani rahulepe ja sügisel alanud rahukõnelused Dohas on kahtlemata märgilased sündmused. Kas neist kujunevad pöördepunktid aastakümneid kestnud relvakonfliktis, näitab aeg. Sõda Afganistanis on endiselt üks ohvriterohkemaid ja kahjuks ei ole vägivalla raugemist näha. Märgata on aga rahvusvahelise üldsuse kasvavat väsimust Afganistani probleemide lahendamisel. Sellisel foonil võtab Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus erilise vastutuse aidata kaasa Afganistani stabiliseerimisele, nimelt saab meist uuest aastast koos Norraga Afganistani teemajuht.