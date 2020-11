Helen Talalaev: kuidas targalt annetada?

Kohe jõuab kätte see kuu aastast, mil inimesi kutsutakse eriti aktiivselt üles head tegema. Tänavu on neid üleskutseid enamgi kui tavaliselt. 2020. aasta on olnud keeruline, abivajajaid on palju. Heategevusorganisatsioone ja vabaühendusi, mis ühiskonnas oluliste probleemidega tegelevad, leiab samuti üksjagu. Seetõttu võib heategijale saada keeruliseks valikuks, keda toetada ja keda mitte. Et silme eest kirjuks lööv valik heategevusest hoopis loobuma ei paneks, võiksid abiks olla mõned soovitused, mida silmas pidada.