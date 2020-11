Nii on 66 linna hulgas Moskva 17. kohal ja Tallinn alles 35. Samas Pariis ja Rooma on lausa seitsmendas kümnes. Üllatavatest tulemustest ei maksa siiski ülemäära heituda.

Arvestada tuleb, et tegu ei ole esindusliku uuringuga, vaid arvamusküsitlusega, millele on vastanud vaid need, kes seda soovinud. Pingeritta pääses linn vaid juhul, kui selle kohta vastas küsimustikule vähemalt 50 välismaalasena seal elavat inimest. Nii oli selle aasta pingereas 66 linna, kuid mullu 87.

Arvestamata ei saa jätta ka seda, et välismaalane iseenesest ei ole sugugi mitte ühtne kategooria. Selle aasta küsitluses osales 173 rahvusest inimesi ja arvata on, et nad ei jaotu linnade vahel ühtlaselt. Kindlasti tuleb arvestada ka vastanute ühiskondlikku positsiooni – kõige rohkem on neid, kes on välismaale siirdunud töö pärast, samuti neid, kes asunud elama elukaaslase kodumaale. Vähe tähtis pole ka õpiränne ja mugavuspagulus – elama asumine parema elukvaliteedi pärast.