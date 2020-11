Katri Raik: Narva stiil on olnud jaatades eitamine

Umbusaldust avaldanud 17 inimest (Narva volikogus on 31 kohta – T. K.) liiguvad rahulikult, aga kindlalt ühiselt seatud kursil. Kokku on saanud inimesed, kes on seni olnud osaliselt poliitilised vastased. Palun siin vastaseid mitte segi ajada vaenlastega. Oleme leidnud ja leidmas ühist keelt, kuidas järgmise napi aasta jooksul linna parimal viisil edendada.

Praegu ongi ootehetk. Eilane, 20-aastase staažiga võim hoiab küünte ja hammastega võimu riismetest kinni ega pane volikogu päevakorda uue volikogu esimehe ja linnapea valimisi. Volikogu aseesimehe põhjendus on segane, Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus annab võimaluse venitada. Halvimal juhul võib see lõppeda volikogu selle koosseisu laialisaatmisega. Aga ootame ära 10. detsembri, mil on selge, kas järgmine plaaniline volikogu istung üldse toimub ja kas küsimus on päevakorras. Covidi ja eelarve koostamise ajal on toimuv absurdne, aga siin tuleb kahjuks ohates öelda: Narva!