Turuomanik küsib müüjalt tõendit, et too ei saa maski kanda

«Kui saime teada, et edaspidi tuleb avalikus ruumis maski kanda, tuli Balti jaama turu esindaja müüjatele ütlema, et oleme kohustatud maski kandma. Selgitasin, et mul on astma. Ta palus, et võtaksin perearstilt tõendi, et ma ei pea maski kandma,» rääkis suveniirimüüja Svetlana, kes elab kroonilise haigusega juba aastaid. «Turu esindaja rääkis, et kevadel tehti turul range kontroll valitsuse korralduse täitmise üle.»