Enne võitlust tegid kahele kangele palju meelehärmi kaheminutilised raundid. «Ma olen kindel, et korraldajatel on omad põhjused, aga nagu teame, siis naised poksivad kaks minutit,» sõnas Tyson. Joneski tunnistas, et pole selle otsuse üle õnnelik. «Miks meil on kaheminutilised raundid? See on naiste jaoks.»