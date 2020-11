Eesti lühiuudised

Reformierakond sai uued aseesimehed

Esimest korda uues koosseisus kogunenud Reformierakonna juhatus nimetas erakonna juhi Kaja Kallase ettepanekul erakonna aseesimeesteks Keit Pentus-Rosimannuse, Jürgen Ligi ja Urmas Kruuse. Lisaks kolmele aseesimehele nimetas juhatus erakonna välispoliitiliseks koordinaatoriks Urmas Paeti ja laekuri positsioonile Andres Suti. «Mul on hea meel minna kohalikele valimistele vastu juhatuse koosseisuga, kus on nii kogenud kui uusi poliitikuid ja esindajaid paljudest Eesti nurkadest. Laiendasime veidi juhatuse liikmete vastutusvaldkondi, et erakonna juhtimist kaasajastada ja paindlikumaks muuta,» ütles Kaja Kallas. PM