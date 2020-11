Eile avati koroona kiuste kuuks ajaks Tallinna jõuluturg

Esimesel advendil Tallinna jõuluturule eksides võib hetkeks unustada, et terve maailm pistab rinda koroonaviirusega. Tuledesäras helgivad kesk muinasjutulisi müügikioskeid inimeste laiad naeratused. Üks on selge, soe pühademeeleolu ei ole inimeste hingest kuhugi kadunud. Kuid siiski tunnistavad aastatepikkuse kogemusega jõuluturu müüjad, et tavapärasest turistidevoost pole tänavu lõhnagi. Püsikliendid, kes lähemalt ja kaugemalt Tallinna vanalinnas paiknevat glögilõhnalist turuplatsi iga aasta külastanud on, tänavu ei tule.