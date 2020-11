Henri Zeigo: tippharidus Verioralt

Kujutage ette, et elate Verioral paksu metsa sees ja teil on hea internetiühendus. Oma päeva alustate sellega, et kuulate Teamsi vahendusel lugupeetud Harvardi professori loengut, kes jagab teadmisi programmeerimisest. Õhtul aga saadate talle ülevaatamiseks kodutöö, kus näitate, et oskate kasutada Pythonit ühe programmi kirjapanemisel. Sellises formaadis õpingud kestavad kolm aastat ning kui terve õppekava on edukalt läbitud, antakse teile Harvardi bakalaureusekraad, mis on sama väärtuslik nagu iga teinegi selle ülikooli tunnistus.