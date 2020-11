Kristjan Luhamets: kuni surm meid lahutab...

Armumine süttib tundeist, armastus püsib otsusel. Otsus ja tahe on armastuse selgroog. Kui noorpaar seisab altari ees, ei küsi kirikuõpetaja «Mis tunne teil on?», vaid «Kas sa tahad teda armastada?». Elus võib olla väga raskeid aegu, aga kuni püsib tahe, on võimalik ka raskusi ületada. Hea abielu nimel tasub näha vaeva. See on investeering, mis tasub ennast ära, kirjutab Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets.