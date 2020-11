Renno Veinthal: Eesti teevad nutikaks insenerid

Eesti töötlevas tööstuses on hõivatud enam kui 120 000 inimest ja tööstusettevõtete toodetud väärtus moodustab 75 protsenti Eesti eksporditulust. Tööjõu tootlikkuses oleme jõudnud 78 protsendini Euroopa Liidu keskmisest, kuid eesmärgiks seatud 80 protsenti on jäänud kättesaamatuks. Murettekitav on, et tööjõu tootlikkuse kasv on juba pikemat aega tagasihoidlik. Seda enam tuleb tunnustada järgmiseks Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava perioodiks 2021–2035 seatud ambitsioonikat eesmärki saavutada 15 aasta jooksul 110 protsenti tööjõu nominaalne tootlikkus EL-27 keskmisega võrreldes.