Rainer Kattel: maskid päästavad elusid ja majanduse

Koroonaviirusega seotud piirangute vastu protestimine on eriti Euroopas üsna levinud, harvad ei ole ka vägivaldsed kokkupõrked politseiga. Eestis on erandlik aga see, et näomaskidesse on kriitiliselt suhtunud praegused ja endised kõrged riigiametnikud, nagu õiguskantsler. Eriti õiguskantsler tundub olevat tarbinud sama vandenõueliksiiri nagu Donald Trump, vaidlustades ilma tõendusmaterjalita teadusuuringuid ning rõhudes Eesti erandlikkusele. Maskide puhul põhinevad vandenõuteooriad teadustulemuste vääriti interpreteerimisel, maskikandmise majandusliku mõju alahindamisel ning rassismil põhineval eelarvamusel, kuna maskikandmist viiruste vältimiseks on laialt praktiseeritud juba enam kui kümmekond aastat Aasia riikides. Eestis on viimase poole aasta jooksul neid (eel)arvamusi erineval kujul esindanud nii riigivõimu kandjad kui ka mõned arvamusliidrid; ka teadlased on kohati edastanud ebaselgeid sõnumeid.