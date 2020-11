Eesti lühiuudised

Prokuratuuri eetikanõukogu: Perling tegutses ebaeetiliselt

Endise peaprokuröri Lavly Perlingu asumine Isamaa ühenduse Parempoolsed poolehoidjaks on ebaeetiline, leidis eile õhtul kogunenud prokuratuuri eetikanõukogu. Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Kaarel Kallase sõnul andis prokuratuuri eetikanõukogu hinnangu, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige. Eetikanõukogu hinnangul võib toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse. PM