Majanduse lühiuudised

Kristjan Tamla: tahan tunda ora istumise all

«Tunnen end piisavalt noorena, et mitte langeda mugavustsooni,» selgitas seitse aastat Swedbankis pensionifonde juhtinud Kristjan Tamla (pildil), miks ta uuest aastast EfTEN Capitali uusi fonde kokku panema läheb. Ta selgitab oma ametivahetust ka mitmesuguste asjaolude kokkulangemisega. EfTENis on Tamlal plaan luua uued kinnisvarafondid. «EfTENil on viis fondi, peale kolmanda fondi jaeinvestor neile ligi ei saa, selleks peab olema kas 100 000 eurot või olema professionaalne investor. Eesmärk on luua fond, mis võimaldaks ligipääsu kõigele, mida EfTEN teeb.» PM