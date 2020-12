Eestis on jätkuvalt Euroopa võimsaim palgalõhe

Naine palgalõhevastasel protestil. Kui Eestis on Euroopa suurim palgalõhe, siis varanduslik lõhe on eriti suur just Lääne-Euroopa riikides. See on osalt selgitatav sellega, et inimesed ei osta kodusid päriseks, vaid üürivad neid. FOTO: Alexander Pohl/imago Images/Alexander Pohl/Scanpix