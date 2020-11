Eesti Panga ökonomisti Kaspar Oja sõnul on selline areng parem, kui prognoosid ette nägid. «Majanduse arengut mõjutavad jätkuvalt nii viiruse levikut pidurdavad piirangud kui ka paljudes sektorites valitsev ebakindlus,» rääkis Oja. «Kevadiste piirangute vähendamine aitas Eesti majandusel kiiresti taastuda, ka toetas majandust see, et sügisel ei kiirustatud uute piirangute seadmisega. Samas sügisel mitmes Kesk-Euroopa riigis juhtunu näitab, et õnn võib väga järsult pöörduda,» lisas ta. FOTO: Joosep Pank