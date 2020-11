Hispaania erukindralid kaebasid vasakvalitsuse pärast kuningale

Läkituses öeldakse, et Hispaania olukord halveneb ning rahvuslik ühtsus on poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses mõttes ohus. Süüdlaseks on kirja järgi riigi «sotsiaalkommunistlik» valitsus. Lõpetuseks kinnitavad läkituse autorid toetust ja lojaalsust kuningale ajal, mis nende sõnul on raske hetk isamaale.