Marin tõrjub süüdistusi võimupartnerite koroonahurjutamises

«Olen sügavalt pettunud, et olukorra tõsidust ei mõisteta laialdaselt. Isegi valitsuses on eri parteide kõhkluste tõttu keeruline kehtestada piisavaid meetmeid,» kirjutas Marin 20. oktoobril vastusena Hetemäkile, kes pöördus tema poole soovitusega kehtestada kasvava nakatumise pidurdamiseks eriolukord, liikumispiirangud ja maski kandmise kohustus.

Nõudis kiiresti eriolukorda

«Omavalitsustel on vahendid tegutseda ennetavalt ja kiiresti, kuid neil puudub julgus. Eriti olen mures pealinna piirkonna tagasihoidliku tegevuse pärast. Arvan, et epideemia ohjeldamiseks on nüüd vaja ennetavat, kiiret ja jõulist tegutsemist,» rõhutas peaminister oma e-kirjas.

Nüüd on ta ametis Helsingi majanduskõrgkooli tööeluprofessorina, kus on koos kolleegidega töötanud välja hinnangu selle kohta, millised tegurid pandeemiat mõjutavad. Oma ulatusliku uurimuse edastas Hetemäki 20. oktoobril ka Marinile.

Seda päris teiste seas ka Keskerakonna esimees, teadus- ja kultuuriminister Annika Saarikko, oletades ühtlasi, et e-kirjades kajastub peaministri üksik frustratsioonipuhang valitsuskoostöö pärast, vahendas Ilta-Sanomat. «Lõpuks vastutab tema selle eest, et leitaks ühine joon, minu hinnangul on see leitud kenasti,» ütles ta nädalavahetusel pressikonverentsil.