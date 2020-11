Ainult marionetid ja maskid?

Budapest 1939, II maailmasõda on alanud, Taga-Karpaatias käib Saksa-Poola sõda. Ungari võtab vastu poola põgenikke. Üha jõulisemalt tõuseb esile ultraparempoolne marurahvuslik Noolristlaste Partei. Ungari-Poola piiril kaob kolm Punase Risti sõidukit, lastis ka meditsiiniline kokaiin ja morfiin. Kohtumeditsiini Instituudis on doktor Pazári laual kolme noore inimese surnukehad: heas vormis neiu ujulast, tantsutüdruk ning reporter, vähemalt kahel viimasel on surma põhjuseks narkootikumide üledoos.