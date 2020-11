Plaadifirma Porridge Bullet alt 27. novembril ilmunud Avi viies kauamängiv «Vega Never Sets» on fantaasiaküllane ja futuristlik. FOTO: Ivar Murd FOTO: Ivar Murd

Mart Avi ajab muusikas oma asja ja teeb seda väga kindlameelselt ning sihipäraselt. Ega seegi pole väheoluline, et temast kirjutavad tähtsad välismaised muusikaväljaanded: Mojo, Uncut, Wire, Quietus jne. Quietus on nimetanud teda lausa kui «David Foster Wallace of pop», selle suurejoonelise USA postmodernistliku kirjaniku järgi. Äkki oleks tema kohta õige öelda «rahvusvaheline mees», sest ainult Eesti pärast pole sellist muusikat ilmselt mõtet eriti teha. Alaindeloniliku trench-mantliga Avit võiks ju hõlpsasti ette kujutada kuhugi intertsooni, kuhugi III maailmasõja järgsesse Lääne-Berliini, kus liiguvad uue külma sõja aegsed spioonid.